Vandalismus in Bobingen: Verkehrszeichen beschädigt

In Bobingen wurden am Wochenende ein Fußgängerschild und ein Verkehrsspiegel umgerissen. Die Polizei sucht nach den Tätern, bei denen es sich vermutlich um Jugendliche handelt.

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in Bobingen an der Singoldpromenade ein Fußgängerschild und im Inselweg einen Verkehrsspiegel umgerissen. Einige Anwohner hörten Samstagnacht verdächtige Geräusche und sahen mehrere Jugendliche mit Fahrrädern. Diese Anwohner und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/9606-0 zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. (AZ)