Bobingen

vor 17 Min.

Vandalismus in Bobingen: Polizei erhält Unterstützung

Vor einer Woche wurden in Bobingen über 60 Fahrzeuge zerkratzt. Wie die Stadt jetzt an Zeugenhinweise kommen will.

Von Maximilian Czysz

Auf der Suche nach Hinweisen, die die Vandalismus-Serie der Vorwoche klären soll, bekommt die Polizei jetzt Unterstützung: Kräfte der sogenannten Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord werden in den kommenden Tagen die Anwohner der betroffenen Straßen befragen. Vandalismus in Bobingen: Schaden liegt bei über 100.000 Euro Wie berichtet, wurden insgesamt 64 Fahrzeuge in der Nacht auf Samstag mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden summiert sich auf rund 104.000 Euro. Die Autos und drei Busse standen in der Poststraße, Römerstraße, Anicher Straße, Rathausplatz und -straße, Bodenseestraße, Regensburger Allee, Lechallee und Bäckerstraße. In der Nacht wurde außerdem versucht, mit einem schweren Gullydeckel eine Scheibe an der Jahnhalle einzuwerfen. In der Regensburger Allee wurden drei Tonnen in Brand gesetzt. Die Stadt Bobingen hat eine Belohnung ausgesetzt: 500 Euro erhält, wer Hinweise geben kann, die zum Täter führen. Zeugen können sich bei der Stadt unter der Telefonnummer 08234/8002-15 oder bei der Polizeiinspektion unter der Nummer 08234/9606-0 melden.

