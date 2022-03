Vandalismus in Bobingen: So will die Polizei den Tätern auf die Spur kommen

Von Haustüre zu Haustüre: Rund 20 Polizisten befragten am Mittwoch Bobinger Anwohner, ob sie Hinweise zur Vandalismus-Serie geben können.

Auch eineinhalb Wochen nach der beispiellosen Vandalismus-Serie in Bobingen fehlt der Polizei ein entscheidender Hinweis. Deshalb befragten am Mittwoch rund 20 Polizeibeamte die Anwohner in den Straßen, in denen Fahrzeuge beschädigt worden waren.

Einer oder mehrere Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag 61 Autos und drei Busse mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Außerdem wurde versucht, ein Fenster der Jahnhalle einzuwerfen. Am evangelischen Kindergarten wurde drei Abfalltonnen angezündet.

Fragebogen und Wurfzettel der Polizei sollen helfen

Die Beamten der sogenannten Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben klingelten an jeder Haustüre in der Poststraße, Römerstraße, Anicher Straße, Rathausplatz und -straße, Bodenseestraße, Regensburger Allee, Lechallee und Bäckerstraße.

Auch im weiteren Umfeld waren die Polizisten unterwegs. Wo niemand angetroffen wurde, hinterließen sie Wurfzettel. Darin bittet die Polizei um Mithilfe und fragt nach verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Geräuschen. Außerdem werden weitere Sachbeschädigungen abgefragt.

Vandalismus in Bobingen: Erschüttert über das Ausmaß

Während die Polizei nach Hinweisen sucht, hat die Stadt eine Belohnung ausgelobt. 500 Euro erhält, wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zum Täter führen. Die drei Bobinger Bürgermeister verurteilen den Vandalismus aufs Schärfste. In einem offenen Brief heißt es: "Wir sind erschüttert über das Ausmaß der Zerstörungswut und Gewalt, mit der derzeit sinnlos Autos zerkratzt, Glasfenster demoliert und Tonnen angezündet werden. Die Hintergründe für dieses Handeln sind für uns nicht nachvollziehbar. Solch ein Verhalten zeugt von einer unglaublichen Respektlosigkeit gegenüber unserer gesamten Gesellschaft."

Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 oder die Stadt Bobingen unter der Nummer 08234/8002-15 wenden.