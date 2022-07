Vandalismus: Unbekannte reißen in Bobingen Spiegel ab

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat mitbekommen, wie ein Auto in der Herbststraße beschädigt wurde?

Unbekannte haben an einem Auto in Bobingen den linken Außenspiegel abgerissen. Das Fahrzeug der Marke Kia stand in der Herbststraße. Passiert sein dürfte der Vandalismus in den vergangenen vier Tagen. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 250 Euro aus.

Die Polizei Bobingen bittet: Zeugen sollen sich melden

Zeugen sollen sich bei der Inspektion Bobingen unter der Rufnummer 08234/9606-0 melden. (AZ)