Veranstalter der Bobinger Gesundheitsmesse sperren Journalisten aus

Plus Eine Berichterstattung sei bei der „Energetika“ nicht erwünscht gewesen. Deshalb durfte kein Journalist in die Bobinger Singoldhalle.

Bei der Gesundheitsmesse „Energetika“ in der Bobinger Singoldhalle wurde einem Mitarbeiter der Schwabmünchner Allgemeinen der Zutritt verwehrt. Vor Ort hieß es zunächst, dass der Grund die vorgeschriebene Corona-Regelung sei. Auf Nachfrage teilt die Veranstalterin Julia Riedel mit, dass generell kein Berichterstatter erwünscht gewesen sei.