Vereine gestalten Unterricht an der Realschule Bobingen

Einen speziellen Schultag haben die Jugendlichen der Realschule Bobingen erlebt. Bei "Schule vereinigt" stellten sich die Vereine nach einem neuen Konzept vor.

Einen ganz anderen Schultag erlebten jüngst die fünften bis neunten Klassen an der Realschule Bobingen. Den Unterricht gestalteten diesmal nicht die Lehrer, sondern insgesamt 17 Vereine und Gruppierungen aus Bobingen und der Umgebung.

Der Kreisjugendring Augsburg-Land hatte zum Projekt "Schule vereinigt" eingeladen. Marcella Schwab und Melanie Zacher leiteten den Projekttag stellvertretend für Lena-Marie Frank. Grundidee ist der Tag der Vereine, den manche Schulen bisher schon angeboten haben. "Aber das Konzept mit den Vereinen, die sich an Ständen vorstellen, funktioniert nicht für jeden Verein", haben die Veranstalter festgestellt. Bei "Schule vereinigt" gestalten die Vereine deshalb eine ganze Unterrichtsstunde.

Jugendliche konnten drei Angebote aus Bobingen auswählen

Bereits im Vorfeld konnten sich die Klassen drei Vereine selbst aussuchen, weitere drei wurden zugeteilt. Jede Stunde wird gewechselt zwischen Heimatverein, Freiwilliger Feuerwehr, Kolping, TSV, Ministranten, Polizei oder Streetwork. So können die Schüler die Vereine und Gruppen genau kennenlernen, es bleibt Zeit für eine gemeinsame Aktion und für die Fragen der Kids. Eine tolle Chance für Vereine und Gruppen wie die Evangelische Jugend, Taekwondo-Schule Bobingen, SSV Fußball, TSV Tischtennis oder die Nachbarschaftshilfe, sich gerade im jugendlichen Bereich den Nachwuchs zu sichern.

Die Bobinger Feuerwehr stellte an der Realschule ihre Einsatzfahrzeuge vor. Foto: Anja Fischer

Eine tolle Chance aber auch für die Jugendlichen, wie Schulsozialarbeiterin Kinga Ziegler sagt: "In der Beratung haben wir oft festgestellt, dass die Jugendlichen nicht mehr richtig ausgelastet sind." In der Corona-Zeit hätten viele Vereinsaktivitäten nicht mehr stattfinden können, für Jugendliche sei das Freizeitangebot fast auf null gesunken. Damit werde nicht nur vorhandenes Potenzial an künftigem ehrenamtlichem Einsatz gestrichen, bei den Jugendlichen entstehe auch eine Lücke in ihrem Sozialgefüge. Vereine übernehmen hier eine wichtige Aufgabe, sind Ansprechpartner und Stütze in einer schwierigen Zeit. Andererseits fehlt auch den Vereinen oft der Nachwuchs, einigen sind durch Corona viele Mitglieder weggebrochen, andere haben dadurch Zuwachs erhalten. Auch sie können sich am Tag der Vereine in den Pausen austauschen.

Schüler freuen sich über viele neue Anregungen für die Freizeit

"Das Projekt soll eine Plattform in alle Richtungen sein", sagt Melanie Zacher. Selbstverständlich gehe es aber im Besonderen darum, Kinder und Jugendliche wieder für Vereine zu gewinnen und sie zu stärken, indem man ihnen die vielfältigen Möglichkeiten für Freizeit und Ehrenamt aufzeige. Das Projekt werde nicht zuletzt deshalb durch den Bayerischen Jugendring aus Mitteln des Kinder- und Jugendprogramms der Bayerischen Staatsregierung gefördert. Realschulkonrektor Reinhard Schmider sieht "Schule vereinigt" als empfehlenswertes Projekt an. "Wir haben mitgemacht, weil das Konzept so super ist", sagt er. Die Schule selbst habe dabei gar keine Organisationsarbeit leisten müssen, alles sei perfekt vorbereitet gewesen.

Und die Schüler? Zumindest für Nino und Marko aus der fünften Klasse ist klar: "Der Tag ist viel besser als Unterricht!" Sie schwärmen vom Volleyball des SSV Bobingen und was die Wasserwacht bietet "ist auch sehr interessant". Für sie ist klar: "Von mir aus wäre ich nicht zu den Vereinen gegangen und hätte das alles ausprobiert", sagt Marko. "Aber wenn die Gruppen an die Schule kommen, ist das super." Er und sein Freund Nino können sich gut vorstellen, so ein neues Hobby zu finden. Nur welches, das steht bei dem großen Angebot noch nicht fest.