Vergleichsstudie: Pflegeschule Bobingen gehört zu den Top 10 in Deutschland

Die Pflegeschule an der Wertachklinik in Bobingen soll erweitert werden. Der "Campus" kostet über fünf Millionen Euro.

Plus Die Berufsfachschule für Pflege an den Wertachkliniken in Bobingen wächst. Über fünf Millionen Euro werden in den Nachwuchs investiert.

Die Berufsfachschule für Pflege an den Wertachkliniken in Bobingen gehört laut einer aktuellen Vergleichsstudie zu den Top-Ausbildern: Sie landete unter den besten zehn in Deutschland.

Im Bereich "Öffentliche Krankenhäuser" erreichte die Schule Rang vier, direkt hinter dem Klinikum Osnabrück, den Lahn-Dill-Kliniken und dem Klinikum Freising. "Das ist für uns ein schöner Erfolg. Es ist gleichzeitig ein Ansporn, unserer Arbeit und unserer Linie treu zu bleiben und das Beste aus uns und aus unseren Auszubildenden herauszuholen und gleichzeitig die Freude an der Tätigkeit in der Pflege nicht zu kurz kommen zu lassen", sagt Jessica Schipf. Sie leitet die Pflegeschule, für die es große Pläne gibt.

