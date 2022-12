Verkehrskonzept zeigt: Bobingen ist eine Autostadt

Plus Mit Spannung war in Bobingen der Zwischenbericht zum Verkehrskonzept erwartet worden. Der große Wurf bleibt allerdings aus.

Ernüchterung machte sich breit im Bobinger Stadtrat nach der Präsentation des Zwischenberichts zum Verkehrskonzept. Der Vortrag des Münchner Planungsbüros hinterließ mehr Fragen als Antworten.