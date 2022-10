Verlosung: Der "Woid Woife" kommt nach Bobingen

Der "Woife" präsentiert sein neues Buch in der Singoldhalle. Die Redaktion und das Kulturamt der Stadt verlosen Freikarten.

Das Fernsehen machte Wolfgang Schreil schon zur "niederbayerischen Legende". Tatsächlich hat der "Woid Woife" aus Bodenmais im Bayerischen Wald durch Filme und Fernsehauftritte schon einen hohen Bekanntheitsgrad. Jetzt kommt er nach Bobingen.

Am Donnerstag, 3. November, präsentiert er in der Singoldhalle ab 19.30 Uhr sein neues Buch "Der mit den Wildtieren spricht". Bei seinen geführten Wanderungen, in Vorträgen, Büchern, Filmen und als Talkshowgast zeigt Wolfgang Schreil, wie man nicht nur in der Natur, sondern Teil der Natur sein kann. Seine beeindruckenden Fotografien von Wildtieren aus nächster Nähe gelten – neben Filzhut und Wanderstock – als sein Markenzeichen. Niemand kommt einem wilden Tier in freier Natur so nah wie er: Rothirsch und Luchs steht er Auge in Auge gegenüber, einen jagenden Hermelin fotografiert er aus drei Metern Entfernung.

Er erklärt die Zusammenhänge von Wald und Tier

Dies brachte ihm in den Medien schnell den Namen "Wildtierflüsterer" ein. Und genau um diese, für die meisten Menschen magische Nähe zum wilden Tier und der völligen Ruhe mit der er mit ihnen kommuniziert, geht es auch in seinem neuesten Buch "Der mit den Waldtieren spricht", das bereits nach wenigen Tagen zum Bestseller wurde. In seinem gleichnamigen Liveprogramm nimmt er die Menschen mit in den Wald zu wilden Tieren. Mit viel Wissen, jedoch immer verständlich, erklärt er die Zusammenhänge in der Natur und gibt Einblick in die Kommunikation zwischen den Tieren, aber auch zwischen Mensch und Tier. Noch lebendiger werden Woid Woifes Erzählungen durch seine Wildtieraufnahmen, die während des gesamten Programms zu sehen und zu hören sind.

Dreimal zwei Eintrittskarten für Bobingen zu gewinnen

Tickets und Infos gibt es ab sofort im Kulturamt der Stadt Bobingen unter Telefon 08234/8002-31 oder -36 oder unter: kulturamt@bobingen.de sowie online unter: www.stadt-bobingen.de oder: www.reservix.de. Die Tickets kosten zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro). Redaktion und Kulturamt verlosen zudem dreimal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen will, schickt eine E-Mail bis Freitag, 28. Oktober, 12 Uhr, an: gewinnspiel@schwaebmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet: Woid Woife.

