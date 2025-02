Verlosung: Die Ladylords kommen nach Bobingen

Nachdem sich das original Travestie-Trio Ladylords und Company aus München im Jahr 2024 mit einer Tour von der Bühne verabschiedete, gastieren die „Ladylords – A new Generation“ in der Singoldhalle am Donnerstag, 27. Februar um 20 Uhr. An Weiberfasching kommt Gerda Gans nun mit zwei neuen Kolleginnen aus München zu einem exklusiven Gastspiel in die Singoldhalle: Dean De Ville und Tracy Valentino sind die beiden neuen Gesichter der Ladylords. Livegesang, Parodien, freche Doppelconferencen , elegante Kostüme und perfekte Imitationen sind die Stärken der Beiden. Versprochen wird eine neue Formation und ein vergnügter Abend in der Welt der Travestie und Fantasie. In ihrer fulminanten, schillernden und rasanten Show schlüpfen die drei Diven in viele Rollen. Durch das Programm der frisch-frivolen Show führt wie gewohnt „Gerda Gans“, die Ulknudel vom Dienst, die immer den richtigen Spruch parat hat und deren Name hält, was er verspricht. Tickets für 25 Euro (ermäßigt 23 Euro) gibt es im Kulturamt Bobingen, sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de.

Kostenlos sind die Karten für die Gewinner der Verlosung des Kulturamts Bobingen mit unserer Redaktion. Verlost werden drei Mal zwei Tickets. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Ladylords). Einsendeschluss ist Dienstag, 25. Februar, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)