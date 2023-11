Verlosung: Herbstkonzert des Schwabmünchner Kammerchors in Bobingen

Am Sonntag erwartet die Zuhörer in Bobingen ein ausdrucksstarkes Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach. Die Redaktion verlost Karten.

Zu einem Herbstkonzert lädt der Kammerchor Schwabmünchen am Volkstrauertag ein. Das Konzert findet am Sonntag, 19. November, um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Felizitas in Bobingen statt. Präsentiert werden unter Begleitung des Orchesters Capella Strumenti verschiedene Werke von Johann Sebastian Bach. Darunter die Solo-Kantate „Ich habe genug“, die mit emotionaler Tiefe die Endlichkeit des Lebens thematisiert. Die ebenfalls vorgetragene Motette „Jesu, meine Freude“ behandelt die spirituelle Seite des Daseins. Der Höhepunkt des Konzertes ist die Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“ mit dem berühmten Choral „Jesus bleibet meine Freude“. Nach der Aufführung von Carl Orffs "Carmina Burana" im Mai dieses Jahres, einem musikalischen Höhepunkt für den Kammerchor, soll dieses Konzert eine besinnliche Erfahrung bieten.

Der 1996 gegründete Kammerchor hat sein Können nicht nur bei seinen vielen Konzerten, sondern auch bei Wettbewerben, wie dem des Augsburger Sängerkreises, bewiesen. 2010 erreichte er dort unter Leitung von Tobias Burann-Drixler den ersten Preis. Dieses Jahr durfte der Chor sich bereits über den Anerkennungspreis des Kunst- und Kulturpreises der Stadt Schwabmünchen freuen.

Redaktion verlost fünfmal zwei Tickets

Tickets für das Herbstkonzert sind für 14 Euro und ermäßigt für acht Euro in der Buchhandlung Schmid Schwabmünchen, der Apotheke im Lechfeld in Untermeitingen, Bücher Di Santo in Bobingen und Haarmoden Lisa Holzmann in Ettringen zu erhalten. Auch an der Abendkasse werden noch Tickets für 16 Euro verkauft. Nichts zahlen müssen die Sieger unseres Gewinnspiels: Die Redaktion verlost fünfmal zwei Karten für das Herbstkonzert in Bobingen. Um teilzunehmen, genügt eine E-Mail mit Name und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Kammerchor). Einsendeschluss ist Freitag, 17. November, 15 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt und die Karten liegen an der Abendkasse für sie bereit.

