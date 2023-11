Verlosung: Mitmach-Märchen mit der Dampflokomotive Elli

Ein musikalisches Märchen für die ganze Familie präsentiert das Kulturamt Bobingen am Sonntag, 5. November. Die Redaktion verlost Karten.

Elli ist alt, sehr alt - zu alt, um tagtäglich die Fahrgäste auf den Schienen zu ihrem gewünschten Reiseziel zu bringen. Deshalb wird Elli, die alte Lokomotive, einfach auf das Abstellgleis gesetzt. Da steht sie jetzt, obwohl sie doch so gerne noch einmal lostuckern und die Welt erkunden würde. Zusammen mit Lokführer Kuno Sommerwetter macht sie sich im Traum auf eine besondere Reise – von Bobingen nach Paris.

Das musikalische Mitmach-Märchen "Elli, die alte Dampflokomotive" wird im Rahmen der Kinderkulturtage vom Kulturamt der Stadt Bobingen in Kooperation mit dem Musikinstitut "Martina Brix & Co." zum Abschluss der Herbstferien präsentiert. Los geht´s am Sonntag, 5. November, um 16 Uhr im Laurentiushaus Bobingen, Pestalozzistraße 6.

Ellis und Kunos lange Reise ist natürlich nur auf Etappen zu unternehmen. Bei jedem Halt gibt es neue akustische Eindrücke: mal Verkehrslärm, mal Marschmusik. Gemeinsam mit Sprecherin Charlotte Lammers, unterstützt vom Augsburger Fagott-Ensemble unter der Leitung von Verena Albertshauser, darf das junge Publikum die alte Dampflok Elli aktiv auf ihrer musikalischen Weltreise begleiten und unterstützen - eine sicherlich unvergessliche Reise in die weite Welt. Tickets für 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) gibt es im Kulturamt, Telefon 08234/8002-31 und -36, sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de.

Die Redaktion verlost viermal zwei Karten

Mit etwas Glück kann die Vorführung auch gratis besucht werden: Die Redaktion verlost viermal zwei Karten für "Elli, die alte Dampflokomotive". Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Angabe des Namens und der Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Elli). Einsendeschluss ist Freitag, 3. November, 16 Uhr. Die Gewinner werden im Anschluss benachrichtigt und können ihre Eintrittskarten an der Tageskasse abholen - bitte den Ausweis nicht vergessen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777 2355. (AZ)