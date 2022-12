Bobingen

vor 20 Min.

Vermutlich löste eine Zigarette das tödliche Brandunglück in Bobingen aus

Plus Ein 63-Jähriger stirbt in Bobingen bei einem Feuer. Zum Hergang des Brandes gibt es bereits Vermutungen. Wie die Experten der Kripo ermitteln.

Von Maximilian Czysz

Vermutlich hat eine Zigarettenkippe den Brand am Samstag in einem Haus in Bobingen ausgelöst. Bei dem Schwelbrand kam ein 63-jähriger Mann ums Leben. Vielleicht hätte er gerettet werden können.

