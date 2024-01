Verursacher macht sich nach Parkunfall in Bobingen aus dem Staub

Auf einem Parkplatz in Bobingen wird am Donnerstagmorgen ein VW Golf angefahren. Der Unfallverursacher verschwindet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Isarstraße in Bobingen hat eine 50-jährige am Donnerstag um 07.50 Uhr ihren silbernen VW Golf geparkt. Als sie gegen 13.10 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie laut Polizei fest, dass an der hinteren Türe der Fahrerseite Kratzer und Dellen entstanden sind. Offenbar hat ein unbekannter Fahrer beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der Geschädigten touchiert und fuhr anschließend davon, ohne seine Beteiligung anzugeben oder die Polizei zu verständigen. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)