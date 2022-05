Viel Platz für Biene Maja und ihre Freunde: Insektenlehrpark eröffnet

Plus Im Bobinger Singoldpark gibt es jetzt einen Insektenlehrpfad, der in Zusammenarbeit von vielen Interessierten entstanden ist.

Was haben Schmetterlinge, Marienkäfer, Blattläuse und Ameisen gemeinsam? Für sie alle ist Platz im nun eröffneten Insektenlehrpfad im Bobinger Singoldpark.