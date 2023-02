Vom Tellerwäscher zum Restaurantbetreiber 

Plus Als Jugendlicher hätte Ken Ho es sich nicht träumen lassen, dass er einmal in Bobingen ein Restaurant eröffnen würde.

Stolz führt Ken Ho seine Gäste durch die neu renovierten Räume des Restaurants Aera, ehemals Mai Mai am Bobinger Wendelinmarkt. Rottöne und klassische Eleganz beherrschen den Gastraum, neben dem Ausschank lädt eine offene Sushiküche den Gast ein, bei der Zubereitung der Köstlichkeiten zuzusehen.