Vom Trost zur Freude mit himmlischer Musik

Die Mitglieder des Bobinger Kammerorchesters geben in der Dreifaltigkeitskirche ein bewegendes Konzert.

Beim Konzert des Kammerorchesters Bobingen in der Dreifaltigkeitskirche sagte Pfarrer Peter Lukas, dass es „in der aktuellen Düsternis mit ihren Kriegen und Katastrophen besonders notwendig ist, Freude auszudrücken und zu teilen".

Marianne Lösch, Kirchenmusikerin und Konzertorganistin in Sonthofen zeigte an der neuen Lentner-Orgel, um was es Pfarrer Lukas dabei ging: Vom Trost zur Freude mit zwei Choralvorspielen von J. S. Bach „Nun komm, der Heiden Heiland“. Himmlische Musik, bewegend und erhellend dargeboten. Nach den Orgelstücken huschte die Organistin jeweils von der Empore herunter, um sich im Orchester ans Cello zu setzen, welche musikalischen Doppelbegabungen hat das Orchester in seinen Reihen.

Lebhaft und zugleich schön

Gleich in der Jubeltonart D-Dur begann das Kammerorchester in reiner Streicherbesetzung mit der Serenata notturna von W. A. Mozart. 1776 für den Karnevalsverein in Salzburg geschrieben, wunderschön gespielt von den Orchestersolisten an der Violine, Viola und Kontrabaß. Überhaupt waren es die Violinen, die dem Konzert ihren solistischen Stempel aufdrückten: Andreas Fischer, Wolfgang Tressel, Anita Fischer und Dirigent Ludwig Schmalhofer selbst führten im Concerto für vier Violinen von Georg Philipp Telemann vor, was Freude bedeutet, auch hier in der Jubeltonart D-Dur. Wo Geigen jubeln, darf Arcangelo Corelli nicht fehlen: Sein Concerto grosso IV für Solistenquartett mit Andreas Fischer und Alvar Ceamanos auf der Violine, Chia-Long Tsai mit der Viola und Gertrud Buck am Cello wurde lebhaft und schön vorgetragen.

Dirigent Ludwig Schmalhofer führte das Kammerorchester inspirierend und souverän durch das insbesondere für die Violinen technisch anspruchsvolle Werk und der stürmische Beifall der vielen Zuhörer zeigte, dass Weihnachten auch eine Zeit des Jubels sein kann. (AZ)

