Von James Bond bis Ludwig Thoma: Das ist in der Singoldhalle geboten

Musik, Kabarett und Naturgeschichten: Im zweiten Halbjahr ist viel geboten in der Singoldhalle in Bobingen. Das Kulturamt der Stadt hat das Programm vorgestellt.

Viele namhafte Künstlerinnen und Künstler kommen im Herbst in die Singoldhalle in Bobingen: die Kabarett-Stars Christian Springer und Claudia Pichler sind gebucht, ebenso wie Wolfgang Schreil, der "Waldtierflüsterer". Dazu gesellen sich musikalische Highlights von Oktober bis Weihnachten: Die Bandbreite reicht hier vom XXL-Chorkonzert mit "Greg is back" bis zur besinnlichen "Heiligen Nacht" mit Volksschauspielerin Monika Baumgartner und den "Wellküren".

Los geht das Programm des Kulturamts Bobingen am Freitag, 30. September, ab 20 Uhr. Kabarett-Freunde kommen bei einem "Best of" mit dem Kabarettisten Christian Springer auf ihre Kosten. Am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr kommt erstmals die Münchner Dialekt-Expertin Claudia Pichler mit ihrem heiteren Kabarettprogramm "Eine Frau sieht weißblau" in die Singoldhalle.

Pfannschmidt Revival Big Band spielt James-Bond-Lieder und Roy-Black

Beim Konzert "Von James Bond bis Roy Black" gibt es am Samstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr Big-Band-Sound mit der Pfannschmidt Revival Big Band zu hören. Im Rahmen des Programms, das mit Swing-Klassikern und Filmmusiken der legendären James Bond-Streifen lockt, wird auch ein Roy-Black-Medley mit den größten Hits des Straßberger Künstlers gespielt, dessen Todestag sich am 9. Oktober zum 31. Mal jährt. Für alle tanzfreudigen Besucher wird auch eine kleine Tanzfläche im Saal zur Verfügung stehen.

Der "Woid Woife" aus Bodenmais tritt zweimal auf: einmal mit dem kindgerechten Programm am Nachmittag und in einer Erwachsenen-Version am Abend. Foto: Wolfgang Schreil

Naturliebhaber aus allen Altersgruppen dürfen sich auf die Bild-Multivision und das neue Buch "Der mit den Waldtieren spricht" von Wolfgang Schreil freuen. Der Mann aus Bodenmais im Bayerischen Wald, bekannt als der "Woid Woife", kommt gleich zweimal in die Singoldhalle am Donnerstag, 3. November, um 14 Uhr mit einer kindgerechten Multivision für die kleinen Naturliebhaber ab fünf Jahren. Den Erwachsenen präsentiert der "Woife" sein Programm am selben Tag um 19.30 Uhr. Fantasievolles Kindertheater darf im Herbstprogramm nicht fehlen. Die unterhaltsame und lehrreiche Geschichte vom "Lumpenkasperle" nach der Erzählung von Michael Ende spielt das Theater HERZeigen am Sonntag, 16. Oktober, um 15 Uhr für Gäste ab vier Jahren.

Chormusik und die "Heilige Nacht" in der Singoldhalle Bobingen

Die schönsten A-cappella-Arrangements mit dem XXL-Chor "Greg ist back" präsentiert das Kulturamt am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr in der Stadthalle. Zum Finale im kulturellen Jahresprogramm kommt der Klassiker bayerischer Literatur stimmungsvoll vor den Feiertagen nach Bobingen. Die "Heilige Nacht", eine der beliebtesten Erzählungen von Ludwig Thoma, wird am Sonntag, 18. Dezember, um 19 Uhr aufgeführt. Die besinnliche Geschichte liest die beliebte Volksschauspielerin Monika Baumgartner. Für die passende musikalische Gestaltung des Abends sorgen die "Wellküren" mit Moni, Burgi und Bärbi Well. (AZ)

Der Chor "Greg is back" kommt Ende November nach Bobingen. Foto: Roland Schnell

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets und Infos für alle Veranstaltungen gibt es unter der Telefonnummer 08234/8002-31 oder -36 sowie unter kulturamt@bobingen.de oder online unter www.reservix.de