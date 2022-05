Von Mordkommission zu Inspektion: Der neue Bobinger Polizeichef im Gespräch

Plus Reinhard Weiß ist neuer Chef der Polizei Bobingen. Damit ist er verantwortlich für die Sicherheit von rund 50.000 Menschen im südlichen Landkreis. Was seine Ziele sind.

Ist man nach 17 Jahren bei der Mordkommission froh, nicht mehr jeden Tag mit Mord und Totschlag zu tun zu haben?



Weiß: Es war eine hochinteressante und fordernde Arbeit. Ich habe das gern gemacht. Allerdings, so denke ich jedenfalls, kam mir dabei zugute, dass ich in der Lage bin, abzuschalten. Und die schlimmen Dinge, mit denen man bei der Arbeit konfrontiert wird, auf der Dienststelle zu lassen und nicht mit nach Hause zu nehmen. Ob mir das wirklich immer gelungen ist, könnte Ihnen meine Frau wahrscheinlich besser beantworten. Ich denke aber schon.