Von Uruguay nach Bobingen: Wie ein Bauer den globalen Handel spürt

Mercousur - das ist der Name einer Wirtschaftsorganisation in Lateinamerika. Staaten wie zum Beispiel Argentinien, Uruguay, Brasilien sind darin zusammengeschlossen. Die Europäischen Union will mit den Mercosur-Staaten ein Handelsabkommen schließen. Das sieht Walter Schuler, Bullenmäster in Bobingen und stellvertretender Kreisobmann im Bauernverband kritisch: „Das Abkommen soll den Handel mit Rind- und Geflügelfleisch regeln. Dazu den Handel mit Zucker und Ethanol“, sagt Schuler. Grundsätzlich sei gegen Handel nichts einzuwenden. Aber es müsse gewährleistet werden, dass einheitliche Standards gelten.

