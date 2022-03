Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Schaden

Ein Unfall ereignete sich in der Oberottmarshauser Straße in Bobingen.

An der Einmündung der Oberottmarshauser Straße in die südliche Umgehungsstraße von Bobingen hat sich am Freitag gegen 19.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 34-jähriger Wehringer wollte von der Oberottmarshauser Straße nach rechts auf die Umgehungsstraße einbiegen und übersah ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, an den Autos entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro, berichtet die Polizei.