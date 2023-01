Vorfahrt missachtet: Autofahrerin landet im Straßengraben

In Bobingen konnte eine Autofahrerin einen schweren Unfall gerade noch verhindern. Trotzdem hatte sie am Ende Pech.

Die Vorfahrt missachtet hat der Fahrer eines dunklen Kleinwagens, als er am Montagnachmittag von der Oberottmarshauser Straße nach links auf die Staatsstraße zwischen Bobingen und Wehringen einbog. Eine 49-jährige Frau wollte mit ihrem VW Caddy einen Zusammenstoß verhindern und wich nach rechts aus. Die Folge: Der Wagen landete im Straßengraben.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Die Frau am Steuer erlitt leichte Verletzungen. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher bremste noch kurz ab, fuhr dann aber einfach weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden. (AZ)