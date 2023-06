Vortrag eines Onkologen: So wirksam können moderne Krebstherapien sein

Onkologe Dr. Carsten Oetzel von der Wertachklinik Bobingen spricht in seinem Vortrag über die Diagnose Krebs und die Wirksamkeit von Therapien.

Krebserkrankungen sind immer noch die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Die Biotechnologie bietet jedoch inzwischen viele neue Möglichkeiten, bösartige Tumore erfolgreicher zu behandeln. Über die Chancen der modernen Krebstherapie und die Wirksamkeit von Tumorkonferenzen informiert Dr. Carsten Oetzel, Onkologe der Hämato-Onkologischen Praxis an der Wertachklinik in Bobingen.

Denn es gibt bei einer Krebsdiagnose durchaus Hoffnung: Moderne Therapien können außerordentlich wirksam sein. Die Immuntherapie versetzt beispielsweise das körpereigene Immunsystem in die Lage, gegen den Krebs aktiv zu werden. Möglich gemacht hat dies vor allem der medizinische Fortschritt in der Molekularbiologie. Damit können Krebszellen inzwischen viel genauer analysiert werden. Daneben gibt es jedoch auch eine strukturelle Veränderung in der Herangehensweise. "Während man früher eher 'mit Kanonen auf Spatzen geschossen' hat, agiert man heute viel zielgerichteter", sagt der erfahrene Facharzt für Krebserkrankungen.

Vortrag in Bobingen: Betroffene können Fragen stellen

Er erklärt auch, was es mit sogenannten "Tumorkonferenzen" auf sich hat: Die Fachärzte aus der Wertachklinik besprechen dabei die Gesamtsituation ihrer Patienten untereinander und mit Externen, legen gemeinsam Behandlungsziele fest und erarbeiten Therapiepläne, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Patienten abgestimmt sind. Der Fachbegriff für eine solche Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen nennt sich Interdisziplinarität.

Daneben wird Oetzel auf die unterschiedlichen Formen des Krebses, die verschiedenen Ziele der Behandlung und die modernen Prinzipien der Krebstherapie eingehen. Dabei betrachtet er den ganzen Körper und geht auch auf die verschiedenen Nebenwirkungen ein. Außerdem beantwortet der erfahrene Onkologe die individuellen Fragen der Vortragsbesuchenden, egal ob sie selbst betroffen oder Angehörige sind.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 14. Juni, um 19.30 Uhr in der Singoldhalle in Bobingen statt. Der Eintritt ist frei.