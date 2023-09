Vandalismus: Wahlplakate werden sogar mit Paintball-Kugeln beschossen

Plus Der Ärger bei den Parteien im Augsburger Land wächst. Die Grünen beklagen Zerstörungswut und Feindseligkeit. CSU untersucht eine "bewusste Aktion" gegen Markus Söder.

Beim Besuch des Fraktionsvorsitzenden der Grünen in Bobingen, Ludwig Hartmann, wurde ihm freundlich Kaffee angeboten. Wenig später wäre er in Neu-Ulm beinahe von einem Stein getroffen worden. Der Wahlkampf wird immer rauer. Das stellen viele Parteien auch bei zerstörten Wahlplakaten fest.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Maximilian Deisenhofer berichtete, dass im Landkreis Augsburg serienweise Wahlplakate beschädigt oder ganz zerstört würden. "In mittlerweile 20 Jahren politischem Engagement habe ich ein derartiges Maß an Zerstörungswut noch nicht erlebt", sagte Deisenhofer. Seiner Meinung nach träfe es die Grünen allerdings besonders hart. Anscheinend müssten er und seine Parteifreunde momentan für die verschiedensten gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen als Feindbild herhalten.