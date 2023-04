Opferstock-Aufbrecher in Waldberg gehen leer aus

Der Opferstock in Radegundiskapelle war zwar leer. Doch der Sachschaden ist erheblich.

Zwischen Dienstag- und Mittwochabend, 19 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter den Opferstock in der Radegundiskapelle in der Bauernstraße in Bobingen-Waldberg, aufzubrechen. Der unbekannte Täter öffnete den Opferstock laut Polizei augenscheinlich mit einem Hebelwerkzeug. Allerdings befand sich dort kein Geld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der PI Bobingen, 08234/96060, zu melden. (AZ)