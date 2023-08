Bobingen

18:14 Uhr

Warum fährt ein Bus des Auswärtigen Amtes durch Bobingen?

Plus Der himmelblaue Bus mit der Aufschrift "Auswärtiges Amt" fällt auf. Warum der Bus derzeit öfter in Bobingen zu sehen ist und was es mit der Aufschrift auf sich hat.

Von Elmar Knöchel

Kaum zu übersehen ist ein himmelblauer Bus auf Bobinger Straßen, der die Aufschrift "Auswärtiges Amt" trägt. Viele haben sich schon gewundert, wer denn da durch Bobingen fährt. Danielle Van der Werf, Geschäftsführer des Bobinger Busunternehmens Z-Mobility, klärt auf.

"Das ist unser VIP-Bus. Im Rahmen eines Auftrages haben wir Außenministerin Annalena Baerbock auf ihrer Sommerreise gefahren." Im Juli war die Außenministerin mit dem Bobinger Unternehmen auf Tour in ganz Deutschland.

