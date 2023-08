Warum sich vier junge Menschen für den Pflegeberuf entschieden haben

Plus Von Berufseinsteigern wird die Pflege oft als unattraktiv wahrgenommen. Vier junge Erwachsene der Pflegeschule Bobingen berichten, warum sie in die Pflege wollen.

Eine Ausbildung zur Pflegefachkraft zu machen, das können sich viele nicht vorstellen. Überstunden, schwierige Arbeitsbedingungen und geringe Bezahlung wirken abschreckend. Das spiegelt sich in den Zahlen: Sieben Prozent weniger Auszubildende unterschrieben im vergangenen Jahr einen Vertrag zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann, Experten halten den Trend für weiter rückläufig. Warum sich manche junge Menschen aus dem Landkreis Augsburg trotzdem für den Beruf entscheiden und was er ihrer Meinung nach zu bieten hat.

"Für mich war eigentlich klar, dass ich diese Richtung einschlage", sagt Anastasia Käfer. Mutter und Oma seien jeweils Krankenschwestern gewesen. Kritische Stimmen von außen habe es schon gegeben – zumal die 20-jährige Augsburgerin Abi gemacht habe, da werde oft erwartet, dass man studiere. Der 25-jährige Ronald von Montfoort ist dagegen ausgebildeter Techniker. Vor zwei Jahren hat der gebürtige Amsterdamer umgeschwenkt. "Das war interessant, aber auch ein bisschen langweilig. Die Pflege gefällt mir sehr gut."