Was Bahnfahrer aus der Region zum Deutschlandticket sagen

Das "Deutschlandticket" ist da. Was Bahnkunden und ein Vertreter des Fahrgastverbands "Pro Bahn" dazu sagen.

Das "Deutschlandticket" zum Preis von 49 Euro soll ab 2023 die Nachfolge der beliebten Neun-Euro-Karte antreten. Die Reisenden, die an einem nebligen Vormittag am Bobinger Bahnhof auf ihren Zug warten, haben eine klare Meinung dazu.

Hellmut Böttner aus Bobingen sagt: "Das ist ein echter Fortschritt. Wer jetzt bereits mit der Bahn, zum Beispiel nach Schwabmünchen, fahren muss, zahlt monatlich bisher 100 Euro für die Karte. Da ist schon ein gewaltiger Unterschied zu dann 49 Euro." Böttner hofft, dass sich dadurch viele Menschen dazu entscheiden werden, aufs Auto zu verzichten. Für manche könnte es zumindest eine Überlegung sein, das Zweitauto abzuschaffen. Er sei zwar Rentner, denke aber trotzdem darüber nach, ob es für ihn nicht sinnvoll sein könnte, zumindest in den Sommermonaten das günstige Angebot wahrzunehmen.

"Ich finde es super, den öffentlichen Nahverkehr und auch den regionalen Bahnverkehr zu stärken", sagt Franziska König. Man habe ja mit dem vorherigen Neun-Euro-Ticket gesehen, dass sich das lohne und viele Menschen auf den ÖPNV umsteigen würden. In Zeiten des Klimawandels, man schaue sich nur den überdurchschnittlich warmen Oktober an, sei das wichtig. Gerade das Wetter in diesem Herbst sei ein Warnsignal gewesen dafür, dass es höchste Zeit werde, etwas zu tun. Sie kenne viele Menschen, die das Angebot wahrnehmen werden. Auch sie selbst wolle auf jeden Fall ein 49-Euro-Ticket kaufen. Sie fahre zwar nur kurze Strecken – von Bobingen nach Augsburg –, aber selbst da würde es sich lohnen.

Menschen auf dem Land haben wenig vom Deutschlandticket

Renate Fiege wartet mit ihren beiden Enkelinnen auf den Zug nach Augsburg. "Grundsätzlich ist das eine gute Sache. Allerdings sehe ich das für den ländlichen Raum eher kritisch." Die Menschen auf dem Land, die mit einer eher schlechten ÖPNV-Anbindung zurechtkommen müssten, hätten relativ wenig davon. Es sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, doch man sollte dieses Angebot auch als Aufgabe sehen, den Nahverkehr im ländlichen Raum zu stärken, damit alle etwas davon haben. Für Menschen in größeren Städten oder diejenigen, die in der Nähe eines Bahnhofs wie zum Beispiel in Bobingen wohnen würden, sei es aber bestimmt eine gute Sache.

Kurz und bündig bringt es Angelo Popp aus Bobingen auf den Punkt. "Ich habe normalerweise eine Streifenkarte. Ich werde es auf jeden Fall nutzen."

Errol Yazgac vom Fahrgastverband Pro Bahn hat eine differenzierte Meinung zum verbilligten Fahrpreis. "Grundsätzlich ist das ein gutes Angebot, das vor allem Pendlern hilft. Doch sehr wichtig ist, dass die Finanzierung vernünftig gestaltet wird." Es bringe nichts, wenn man jetzt ein verbilligtes Ticket anbiete, danach aber die Verkehrsbetriebe finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen würden. Denn diese 49 Euro könnten niemals ausreichen, um kostendeckend zu arbeiten oder gar Gewinne zu erwirtschaften. Daher könne die Gefahr bestehen, dass das Angebot im ÖPNV eher ausgedünnt wird als verbessert. Und genau diese Verbesserung sei, vor allem im ländlichen Raum, dringend nötig.

Daher müsse man sehen, dass Menschen auf dem Land von diesem Angebot nicht so viel hätten, wie Menschen, die in der Stadt leben. Auch gebe es noch Klärungsbedarf. Unklar sei im Moment noch, ob, wie damals beim Neun-Euro-Fahrschein, die Fahrradmitnahme ausgeschlossen werden wird. Es könnte auch einen Aufpreis für Fahrräder geben, genauso wie für Hunde. Zudem müsste es im Zuge der Gleichbehandlung auch eine Regelung für Fernpendler geben. Zu bedenken gibt Yazgac noch, dass er die jetzige Planung, das Ticket nur online anzubieten, für problematisch hält. "Es kann nicht sein, dass jemand, der kein Smartphone besitzt, von dem Angebot ausgeschlossen wird." Vor allem ältere Menschen hätten Schwierigkeiten mit dieser Technik.