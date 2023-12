Was passiert mit dem maroden Lärmschutzwall am Bobinger Freibad?

Die Sanierung des Lärmschutzwalls an der Westseite des Freibades wurde wegen Geldmangels immer wieder verschoben. Mittlerweile stellt er ein Sicherheitsrisiko dar.

Die Lärmschutzwand auf dem Erdwall an der Westseite des Bobinger Freibades bietet ein trauriges Bild. Bereits in der Vergangenheit mussten immer wieder Wandelemente provisorisch befestigt werden, weil das morsche Holz nachgegeben hat. Mehrmals sind schon Elemente umgefallen. Durch das Hagelereignis im Spätsommer und jetzt durch Schneebruch wurden weitere Zaunelemente beschädigt und sind umgestürzt.

Wie Tiefbauamtsleiter Martin Weis den Mitgliedern des Bobinger Bauausschusses in der jüngsten Sitzung erklärte, stelle die marode Lärmschutzwand mittlerweile ein Sicherheitsrisiko dar. Im Sommer würden Badegäste auf der Liegewiese direkt hinter dem Wall liegen. Auf der anderen Seite verlaufe, zum Fußweg hin, ein Trampelpfad, der hauptsächlich von Kindern genutzt werde. Daher müsse möglichst schnell reagiert werden. Weis schlug vor, den morschen Zaun, der auch nicht mehr provisorisch fixiert werden könne, komplett abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Eine Neuerstellung sei unumgänglich, da laut Bebauungsplan die Vorgaben zum Lärmschutz für die hinter dem Bad liegenden Wohngebäude erfüllt werden müssten.

Drei Varianten stehen zur Auswahl

Zur Auswahl stellte der Tiefbauamtsleiter den Mitgliedern des Bauausschusses drei mögliche Varianten vor: Einen Ersatzbau aus Holz, ähnlich dem jetzigen Zaun. Allerdings in verbesserter Form, bei dem die Holzelemente, anders als heute, keinen Bodenkontakt mehr hätten und das Bauwerk so haltbarer wäre. Allerdings wäre das die teuerste Variante. Die Kosten würden auf rund 400.000 Euro geschätzt. Die zweite Möglichkeit, so Weis, stelle eine Aufschüttung des bereits vorhandenen Walls auf die erforderliche Höhe dar. Das wäre mit rund 250.000 Euro die kostengünstigste Variante. Allerdings müsse dann der Wall um mehrere Meter verbreitert werden, was im Freibad zu Einbußen bei der zur Verfügung stehenden Liegefläche führen würde.

Als dritte Lösungsmöglichkeit nannte der Tiefbauamtsleiter den Bau einer sogenannten "ökologischen Wand". Dabei würde auf dem bestehenden Wall eine Konstruktion aus feuerverzinkten Stahlkörben, ähnlich wie man sie von den Gabionen-Zäunen her kenne, als Geflecht erstellt. Dieses würde dann mit Substrat befüllt und anschließend begrünt. Diese Maßnahme würde mit 350.000 Euro zu Buche schlagen.

Rodung des Walls müsse spätestens Ende Februar abgeschlossen sein

Da jede der möglichen Varianten unterschiedliche Ausmaße bei der nötigen Rodung des Walls nach sich ziehe, bat Martin Weis den Bauausschuss um eine Entscheidung. Die Rodungsarbeiten müssten bis spätestens Ende Februar abgeschlossen sein. Der Zaun soll zunächst durch einen Bauzaun ersetzt werden. Aufgrund der Dringlichkeit sollten Abbruch und Rodung im Jahr 2024 umgesetzt werden. Während der Freibadsaison 2024 wäre dann kein Lärmschutz vorhanden. Ab 2025 könnte dann, sofern die erforderlichen Mittel im Haushalt bereitgestellt würden, wieder ein Lärmschutz nach den Vorgaben des Bebauungsplanes stehen.

Lesen Sie dazu auch

Nach längeren Debatten entschloss sich das Gremium dann, dem Stadtrat zu empfehlen, die ökologische Wand zu verwirklichen. Sollte der Stadtrat dieser Empfehlung folgen, hängt die Umsetzung letztendlich vom Haushalt ab. Über ihn wird Anfang des Jahres diskutiert.