Was sich die neue Bobinger Schulleiterin vorgenommen hat

Plus Julia Trinkwalder-Fend heißt die neue Frau an der Spitze der Dr.-Jaufmann-Mittelschule Bobingen.

Sie bringt jede Menge Erfahrung für ihren neuen Posten als Schulleiterin mit: Julia Trinkwalder-Fend war 17 Jahre als Mittelschullehrerin tätig, davon die vergangenen vier Jahre als Konrektorin.

Lehrerin ist Trinkwalder-Fend bereits seit 27 Jahren. Ihre berufliche Laufbahn begann sie im Oberallgäu mit dem Referendariat. Der Wunsch nach einer beruflichen Veränderung, der sie nach Bobingen führte, kam während des vergangenen Schuljahres. „Ich habe meine frühere Schule dort ein halbes Jahr allein geleitet und dabei ist mir bewusst geworden, wie sehr mich Themen wie Schulentwicklung, Unterrichtsqualität und Personalentwicklung interessieren“, sagt Julia Trinkwalder-Fend. Schulleitung sei die Zusammenarbeit mit den Kollegen ebenso wie das Führen von Haushaltsgesprächen und das Halten von Unterricht. Eine sehr vielseitige Aufgabe. Deshalb habe sie sich am Ende für eine Bewerbung nach Bobingen entschlossen. „Ein bisschen ist es natürlich ein Wagnis, weil man ja auf schöne Jahre an der alten Schule zurückblicken kann. Dort hat man Freunde gewonnen, viele Projekte erfolgreich initiiert.“