Was wird aus den Neubau-Plänen für das Hallenbad in Bobingen?

Plus Das Bobinger Hallenbad wurde vor knapp einem Jahr geschlossen. Schwimmzeiten sind schwer zu bekommen – und die Zukunft ist weiterhin offen.

Für viele Bobingerinnen und Bobinger kam es durchaus überraschend, als das Bobinger Hallenbad zum Ende der Wintersaison im vergangenen Jahr komplett geschlossen wurde. Nach langen Diskussionen kamen die Stadträtinnen und -räte überein, dass ein Weiterbetrieb aus technischer Sicht nicht mehr möglich ist. Eine Sanierung sei unwirtschaftlich. Schon damals gab es Befürchtungen, dass das Bad nie wieder geöffnet werden könnte, wenn es einmal geschlossen ist.

Ob es diesen Anblick eines Hallenbades in Bobingen wieder einmal geben wird, ist derzeit unklar.

Kurz nach dem verkündeten Aus wurden bei verschiedenen Beratungen im Stadtrat Hoffnungen geschürt, dass es einen Badneubau geben könnte. Ein sogenanntes "Hollandbad" sollte es sein. Eine abgespeckte Variante mit nur einem Becken und nur dem Nötigsten drumherum. Doch nach knapp einem Jahr ist eine Entscheidung weiterhin nicht in Sicht. Zurzeit laufen in Bobingen die Haushaltsdebatten und natürlich sind dort immer wieder das Freibad und das - geschlossene - Hallenbad Thema. Dazu sagte im Werk- und Betriebsausschuss Bürgermeister Klaus Förster: "Wir haben verschiedene Fördergelder beantragt. Jetzt warten wir auf die möglichen Bescheide. Sollten wir Gelder erhalten, müssen wir uns überlegen, ob wir uns einen Badneubau leisten können."