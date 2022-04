Wegen Befragung der Stadt: Stau im Bobinger Feierabendverkehr

Die Stadt Bobingen führt eine Verkehrsbefragung durch. Das hat Folgen für Autofahrer auf der Straße zwischen Bobingen und Königsbrunn.

Geduld mitbringen mussten Autofahrende im Feierabendverkehr auf der Ortsverbindung von Königsbrunn nach Bobingen. Am Dienstag führte die Stadt Bobingen am Kreisverkehr vor dem Bobinger Ortseingang eine Verkehrsbefragung durch. Es entstanden Staus, die teilweise bis zur Abfahrt von der B17 in Königsbrunn zurückreichten.

Daten fließen ins Verkehrskonzept

Die Erhebung diente zur Ermittlung von Verkehrsdaten im Rahmen des Bobinger Nahverkehrskonzeptes. Dabei fragte das durchführende Planungsbüro nach Ausgangspunkt, Ziel und Zweck der Fahrt. Diese Daten fließen in ein Verkehrsgutachten ein, um damit Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation in Bobingen einleiten zu können. Der genaue Zeitpunkt der Befragung war im Vorfeld nicht mitgeteilt worden, um durch eventuellen Umgehungsverkehr die Datenlage nicht zu verfälschen.

