Die Staatsstraße zwischen Wehringen und Bobingen wird erneuert

Die Staatsstraße 2035 ist in schlechtem Zustand. Der vielbefahrene Streckenabschnitt zwischen Bobingen und Wehringen wird im Juli saniert.

„Die Staatsstraße 2035 ist in die Jahre gekommen und weist starke Schäden auf, die durch die Sanierung nun behoben werden sollen“, sagt Christof Geiger, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg, bezüglich der Sanierungsarbeiten auf dem Straßenabschnitt zwischen Wehrringen und Bobingen von Montag, 1. Juli, bis Samstag, 27. Juli. „Zudem ist die Verkehrsbelastung auf diesem Streckenabschnitt sehr hoch. Sie liegt derzeit bei etwa 7.500 Fahrzeugen pro Tag.“

Durch die extremen Sommertemperaturen, vor allem im vergangenen Jahr, habe sich der Fahrbahnzustand der Staatsstraße 2035 stark verschlechtert, informiert das Staatliche Bauamt Augsburg. So seien starke Verformungen in der Kreisfahrbahn des Kreisverkehrs südlich von Bobingen entstanden, die insbesondere für Motoradfahrer eine Gefahr darstellen würden, so das Bauamt weiter. Warnschilder seien diesbezüglich bereits letztes Jahr aufgestellt worden. Die Verkehrssicherheit werde durch die Sanierung der 7,50 Meter breiten und 1,6 Kilometer langen Fahrbahn sowie des Kreisverkehrs wieder hergestellt. Auch die Pflasterung im Kreisverkehr werde in diesem Zuge ausgebaut. Wie das Bauamt mitteilt, belaufen sich die Baukosten auf etwa 760.000 Euro.

Eine Umleitung für den Verkehr wird ausgeschildert. (AZ)