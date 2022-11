Verkehrsunfall: Vier Verletzte zwischen Bobingen und Wehringen

Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Bobingen und Wehringen am Montagnachmittag.

Vier Verletzte und ein Schaden von rund 12.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bobingen und Wehringen. Der Unfall geht nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf eine 81-jährige Autofahrerin zurück, die am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Lindauer Straße in westliche Fahrtrichtung unterwegs war.

Beim Wenden übersehen

Nach Angaben eines Zeugen bog sie in eine nördlich gelegene Stichstraße ein, um anschließend zu wenden. Anschließend wollte sie ihre Fahrt in Richtung Osten fortsetzen. Beim Wenden übersah sie allerdings ein Auto, das von einer 68-jährigen Frau gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge kollidierten auf der Fahrbahn. Die Frauen am Steuer wurden ebenso leicht verletzt wie die jeweils mitfahrenden Beifahrer.

An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von insgesamt 12.500 Euro. Die Staatsstraße musste mit Unterstützung der Feuerwehr Bobingen für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.