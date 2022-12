Bobingen

Weihnachtliche Stimmung mit dem Kammerorchester

Plus Zur Einstimmung auf Weihnachten lud das Kammerorchester Bobingen am Vorabend des vierten Advents in die Evangelische Dreifaltigkeitskirche in Bobingen ein.

Über 100 Personen trotzten der Kälte und besuchten das Konzert des Kammerorchesters Bobingen in der unbeheizten Kirche. Konzertleiter und Dirigent Ludwig Schmalhofer erläuterte ausführlich und für alle verständlich, warum die niedrigen Temperaturen nicht nur den Zuhörern, sondern auch den Künstlern und ihren Instrumenten einiges abverlangen: Da der Ton der Orgel bei jedem Grad weniger um 0,7 Herz sinkt, mussten sämtliche Instrumente des Orchesters vorher tiefer gestimmt und die Stücke einen Halbton tiefer gespielt werden. Was dann geboten wurde, ließ alle Widrigkeiten vergessen, denn es erklang Musik vom Allerfeinsten.

