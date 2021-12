Bobingen

vor 16 Min.

Weihnachtsdeko im Wald sammeln - ist das erlaubt?

Normalerweise werden Tannenbäume aus dem Wald geholt, um zu Christbäumen zu werden. In diesem, eher seltenen Fall, war es anders. Man hatte den Baumschmuck in den Wald gebracht, um den Baum vor Ort zu schmücken.

Plus Es ist Tradition in unserer Region, Deko für den Adventskranz oder Moos für die Krippe in den heimischen Wäldern zu sammeln. Was der Bobinger Stadtförster dazu sagt.

Von Elmar Knöchel

Was wäre Weihnachten ohne weihnachtliche Dekorationen in Haus und Garten? Seit Generationen ist es in und um Bobingen Tradition, dass man sich benötigte Utensilien in den heimischen Wäldern besorgt. Tannenzweige für den Adventskranz, Moos für die Weihnachtskrippe, Tannenzapfen und übrig gebliebene Beeren als Schmuck für den Christbaum. Doch was Tradition ist, muss deswegen nicht zwangsläufig rechtlich erlaubt sein.

