Weihnachtsklassiker werden in Bobingen anders interpretiert

Melodien, die jeder kennt, die man so aber noch nicht gehört hat – das bot das Weihnachtskonzert von Jam, der Big Band des Musikvereins Bobingen.

Wo sonst Stühle streng in Reihe stehen, füllten beim Weihnachtskonzert von Jam festlich dekorierte Tische den Saal der Bobinger Singoldhalle. Den circa 350 Gästen servierten die Musiker nicht nur Glühwein, Punsch und Plätzchen, sondern vor allem Weihnachtslieder im Big-Band-Sound – mal instrumental, mal mit glockenklarem Gesang von Sängerin Nadja Steinbusch. „Wer Kaufhaus-Musik erwartet hat, wird enttäuscht sein“, leitete Bandleader Peter Rottenegger das Konzert ein. „Wir präsentieren heute traditionelle deutsche Weihnachtslieder im jazzigen Gewand.“

Jedes Stück hatte einen bestimmten Stil übergestülpt bekommen. „Leise rieselt der Schnee“ erklang beispielsweise im Stil Count Basies mit Swing und extremer Dynamik, „Engel auf den Feldern singen“ überraschte im Tijuana-Brass-Sound à la Herb Alpert, „Fröhliche Weihnacht überall“ kam im charakteristischen Stan-Kenton-Sound daher und „Stille Nacht“ war unverwechselbar an Neal Heftis „Cute“ angelehnt. Rotteneggers bisweilen bei Instrumentalstücken eingestreute Frage, wer das gerade gespielte Stück erkannt habe, zeigte: Die Melodien bildeten den gemeinsamen Nenner zwischen Band und Publikum. So waren auch Menschen für Jazz zu begeistern, die sonst selten mit ihm in Berührung kommen, nicht zuletzt die zahlreich anwesenden Kinder.

Arrangements von der Münchner Jazzrausch Bigband in Bobingen

Die Arrangements, die Jam darbot, stammen von Leonhard Kuhn, dem Chefkomponisten der international gefeierten Jazzrausch Bigband aus München. Durch gute Kontakte konnte Rottenegger die Noten für seine Band erwerben. Ein Highlight war das Stück „Süßer die Glocken nie klingen“, bei dem Gitarrist Thomas Scholten zunächst klassisch gehalten die Melodie vortrug, ehe er wenig später das Publikum mit einem satten Rock-Solo in seinen Bann zog.

Posaunist Robert Sturm las zwischen den Stücken humoristische Weihnachtsgeschichten. Foto: Bianca Weitkus Photography

Dass während des mehr als zwei Stunden dauernden Programms nie Langeweile aufkam, lag neben dem Veranstaltungskonzept mit ungezwungener Sitzordnung und durchgehend geöffneter Bar auch an den amüsanten Weihnachtsgeschichten, mit denen Posaunist Robert Sturm den Ablauf des Konzerts auflockerte. In diesen ging es um Irrungen und Wirrungen der Adventszeit – von überbordender Weihnachtsbeleuchtung des Nachbarn bis zur von Kindern gestalteten Weihnachtskrippe, in der zwei heilige Könige und ein heiliger Batman dem Christuskind die Aufwartung machen. „Die Resonanz des Publikums auf unser Programm war sehr gut“, resümierte Rottenegger. Auch im nächsten Jahr plant Jam, auf diese Weise auf das Fest einzustimmen. (AZ)