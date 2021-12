Bobingen

Weiterhin keine Luftfilter für Bobinger Klassenzimmer

Plus Keine aussagekräftigen Empfehlungen, unklare Förderzusagen - ohne vernünftige Entscheidungsgrundlage will man in Bobingen in Sachen Luftfilter für die Klassenzimmer nicht handeln.

Von Elmar Knöchel

Mobile Luftfilter können zur Senkung des Aerosolgeschehens in der Atemluft beitragen. Das ist gängige Meinung der einschlägigen bayerischen Ministerien. Studien, die das konkret belegen, sind allerdings Mangelware. Auch bezüglich eventueller Förderungsmöglichkeiten, die von Bund und Ländern zur Verfügung gestellt werden, ist man sich im Bobinger Stadtrat nicht ganz im klaren. Sicher ist nur eines: Luftfilter für die Bobinger Schulen kosten Geld. Ob sie auch wirken weiß niemand so genau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

