Bobingen

06:00 Uhr

Weniger Müll durch Mehrweg - gibt es für Bobingen ein einheitliches System?

Gastronomiebetriebe, die Essen zum Mitnehmen anbieten, müssen künftig eine Möglichkeit schaffen, Speisen und Getränke in Mehrwegbehältern abzugeben.

Plus Gastronomiebetriebe müssen ab Januar Mehrwegbehälter anbieten, wenn sie Essen "to go" verkaufen. Die Bobinger Grünen wollen einen Flickenteppich vermeiden.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Ab Januar des kommenden Jahres müssen Gastronomiebetriebe, die Essen "to go" anbieten, eine Möglichkeit schaffen, Speisen und Getränke in Mehrwegbehältern abzugeben. Die Wahl der Verpackungen und der Hersteller obliegt dabei den Betrieben selbst.

