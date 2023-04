Wenn das Wetter richtig schlecht ist, fühlt sich dieser Extrem-Fotograf wohl

Mit seinem aktuellen Vortrag Terra kommt der Abenteurer, Fotograf und Geograf Michael Martin nach Bobingen. Im Interview verrät er Foto-Tipps für schlechtes Wetter.

Wie ist die Idee zu Ihrem Vortrag entstanden und worum geht es?



Michael Martin: Nach 250 Reisen in Wüsten und Polarregionen hat es mich gereizt, einmal als Fotograf und Geograf die ganze Welt zu porträtieren. Ich wählte zehn Naturlandschaften aus, die exemplarisch für unsere Erde stehen, und habe diese auf 32 Einzelreisen fotografiert. Aus den zehn Mosaiksteinchen ist ein Porträt unseres Planeten geworden, das die Einzigartigkeit der Erde, in unserem Sonnensystem und im ganzen Universum, zeigt. Mit "Terra" präsentiere ich die Welt in ihrer ganzen Vielfalt und mache deutlich, dass wir Menschen die Erde in der Blüte ihrer Zeit betreten haben.

Sie waren mit Ihrer Kamera bereits an zahlreichen schönen und exotischen Plätzen. Fotografieren Sie zu Hause überhaupt noch?



Martin: Tatsächlich fotografiere ich daheim überhaupt nicht. Ich mache höchstens ein paar Erinnerungsfotos mit dem Smartphone und genieße es ansonsten, mich ohne Kamera an der Schönheit unserer Heimat zu erfreuen. Andersherum gilt jedoch genauso: Ohne Kamera mache ich keine Fernreisen. Wenn ich unterwegs bin, habe ich immer eine fotografische Mission.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Derzeit ist das Wetter bei uns nicht besonders schön. Aber auf Ihren Reisen scheint auch nicht immer die Sonne. Können Sie unseren Lesern Tipps geben, wie man auch bei schlechtem Wetter gute Fotos machen kann?



Martin: Bei langweiligem Wetter, so wie derzeit, ist es tatsächlich schwierig, spannende Fotos zu machen. Für mich als Extrem-Fotografen ist es daher interessanter, wenn das Wetter richtig schlecht ist. Gewitter, Schneestürme oder Nebel erzeugen oft eine spannende Stimmung. Diese gilt es dann mit der richtigen Kameraeinstellung einzufangen. Aber erzwingen lässt sich ein gutes Bild nicht. Man kann versuchen, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Aber manchmal ist es einfach besser, die Kamera im Rucksack zu lassen.

Zur Person: Abenteurer Michael Martin stammt aus Gersthofen. Seinen aktuellen Vortrag zeigt er am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr in der Singoldhalle Bobingen. Karten gibt es beim Kulturamt der Stadt und an der Abendkasse.