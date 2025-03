Wenn Instrumente nicht mehr miteinander spielen wollen

„Bella und das Orchester“, eine Produktion der Opernretter, ist am Mittwoch, 9. April, um 8.30 und 10.30 Uhr in der Turnhalle der Laurentius-Grundschule Bobingen zu hören. Eingeladen sind alle Klassen der Grundschule und die Außenstelle Oberottmarshausen. Die Kinderoper stammt von der Sopranistin Tanja Hamleh in Kooperation mit dem Wiesbadener Regisseur Klaus-Dieter Köhler, der diese Familienoper auch inszenierte. Es ist an die Oper „Bellas fabelhafte Reise“ angelehnt, die 2010 mit den Opernrettern Premiere feierte. Bei jeder Vorstellung dürfen einige Kinder schauspielerisch mitwirken und alle Schüler studieren im Vorfeld ein Mitsinglied ein. Ebenso gibt es im Anschluss an die 60-minütige Vorstellung eine Fragerunde, bei der die Kinder Autogrammkarten der Darsteller bekommen.

Die quirlige Bella lebt im Zauberflötenwald

In „Bella und das Orchester“ dreht sich alles um die Instrumente des Orchesters und um Bella, die quirlig und fröhlich im Zauberflötenwald lebt. Sie liebt es zu singen und tanzen und den Klängen des Orchesters zu lauschen. Am liebsten singt sie mit den Instrumenten um die Wette. Doch manchmal gibt es Streit unter den Instrumenten, und eines Tages wird der Streit so schlimm, dass die Instrumente auseinandergehen und keine Musik mehr miteinander machen wollen. Ohne die Instrumente verlieren auch die Opernsänger/innen bald die Lust am Singen, und es wird sehr ruhig in der Opernwelt. Bella ist darüber sehr unglücklich und beschließt alles zu versuchen, um die Instrumente wieder zurückzuholen.

Die Kinderoper gewährt Kindern im Grundschul- und Kindergartenalter einen Einblick in die Welt der Oper und des Orchesters. Hier werden nicht nur bekannte Arien aus Opern wie „Figaros Hochzeit“ oder „Die Zauberflöte“ gesungen, sondern auch die verschiedenen Instrumentengruppen vorgestellt und erklärt.