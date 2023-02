Bobingen

Wer betreibt den neuen Lebensmittelmarkt in Bobingen?

Plus Der Bauantrag für einen neuen Lebensmittelmarkt muss nachgebessert werden. Für die Pflegeschule bei der Wertachklinik gab es grünes Licht.

Ein Fragezeichen steht hinter dem geplanten Neubau eines Lebensmittel- und Getränkemarktes in Bobingen: Wer wird ihn betreiben? Der eingereichte Bauantrag war jüngst Thema im Bobingen Bauausschuss. Er sei nicht konform mit dem bestehenden Bebauungsplan, hieß es. Auf dem Grundstück an der Ziegeleistraße sind bisher ein Lidl-Markt, ein Getränkeabholmarkt und ein Bekleidungsgeschäft ansässig. Lidl wird aber nach der Fertigstellung in ein neues, modernes Gebäude auf dem Areal des ehemaligen Sonderpostenmarktes Thomas Philipps umziehen. Danach sollen die bestehenden Gebäude an der Ziegeleistraße abgerissen und durch einen großzügigen Neubau ersetzt werden. In diesem soll ein Lebensmittelmarkt mit Backshop und ein Getränkeabholmarkt angesiedelt werden.

