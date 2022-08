Wertachkliniken: CSU mahnt zu konstruktiver Mitarbeit

Nach heftiger Kritik der SPD-Fraktion im Stadtrat zur Schließung der Bobinger Geburtshilfestation rufen Bürgermeister und CSU-Fraktionschef in einer Presseerklärung zu mehr Geschlossenheit auf.

Zwei Tage nach der gemeinsamen Sitzung, in der das Konzept zur Zukunft der Wertachkliniken vorgestellt worden war, musste Klinikchef Martin Gösele das Aus für die Bobinger Geburtenstation verkünden.

Zwei Tage vor der offiziellen Verkündung der Schließung demonstrierten mehrere Personen vor der Schwabmünchner Stadthalle für den Erhalt der Geburtshilfe in Bobingen. Dort fand eine Sondersitzung des Kreistags zur Zukunft der Wertachkliniken statt. Keine zwei Tage später stand fest: Die Geburtenstation schließt ab Oktober. Foto: Carmen Janzen

"Wenn zwei Belegärzte kündigen und kein weiterer gefunden werden kann, sind unsere Handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft", sagte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster. Zusammen mit dem Klinikchef sei alles unternommen worden, um die Versorgung weiterhin sicherzustellen.

Bürgermeister Förster: "Wir waren weder untätig noch konzeptlos"

Aufgrund der politischen Rahmenbedingungen sei eine Weiterführung leider nicht möglich. Hauptgründe, dass keine Belegärzte gefunden werden könnten, seien die hohen Dienstbelastungen und die zu hohen Beiträge in der Haftpflichtversicherung. Verärgert zeigte sich Bürgermeister Förster über die harsche Kritik aus den Reihen der SPD: "Wir waren weder untätig noch konzeptlos. Aber wenn die Rahmenbedingungen nicht passen, können wir niemand zum Dienst in der Wertachklinik zwingen." Bei einem Blick über den Tellerrand könne die SPD feststellen, dass die Rahmenbedingungen aus dem Gesundheitsministerium von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, einem SPD-Politiker, bestimmt würden.

Auch CSU-Fraktionsvorsitzender Herwig Leiter zeigte wenig Verständnis für die erhobenen Vorwürfe: "Die Veranstaltung in Schwabmünchen diente dazu, alle auf einen Informationsstand zu bringen." Jetzt solle man gemeinsam die Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten beraten. Die vorgestellte Studie diene als Ausgangsbasis, um das Thema konstruktiv diskutieren zu können. Andernfalls hätte es Raum für Spekulationen in die falsche Richtung gegeben.

Das Personal der Wertachkliniken sei verunsichert in Bobingen

Es ginge vor allem darum, die Zukunft der Wertachkliniken zu gestalten und für eine gute medizinische Versorgung in Verbindung mit dem geplanten Ärztehaus zu sorgen, so Leiter. Schließlich hätten sich auch Vertreterinnen von Ärztinnen, Ärzten und Pflegepersonal für ein modernes Krankenhaus ausgesprochen. Zudem seien die Fraktionsvorsitzenden bei einer Besprechung vorab informiert worden. "Wenn die SPD seit Wochen die Schließung der Wertachkliniken in den sozialen Medien geradezu herbeiruft und ein Gefahrenszenario aufstellt, werden nicht nur Patienten, sondern auch das Personal extrem verunsichert", sagte Herwig Leiter. Inzwischen hätten einige Hebammen und Kinderpflegekräfte gekündigt. Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass die negativen Aussagen diesen Vorgang befeuert haben könnten.

Daher appellierte Leiter an seine Kollegen im Stadtgremium und vor allem an die SPD-Fraktion: "Als Stadtrat sollte man Verantwortung übernehmen. Dafür ist ein gutes Miteinander zwingend nötig. Störfeuer, Polemik und grobe Unsachlichkeit verursachen nur schlechtes Klima und helfen Bobingen in der Sache nichts."