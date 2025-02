Wertachpraxis erweitert Leistungsspektrum

Seit 2012 hat Dr. Ralf Dümmler die Wertachpraxis im Gebäude der Wertachklinik in Bobingen geleitet, zunächst gemeinsam mit Dr. Jochen Wittich und ab 2015 mit Dr. Stefan Wild. Gemeinsam haben sie akute und chronische Erkrankungen und Verletzungen der Bewegungsapparat, sowie angeborene oder erworbene Fehlstellungen behandelt. Nun geht Dr. Dümmler in den Ruhestand. Aber die Wertachpraxis bleibt.

Sie wird unter der Leitung von Dr. Stefan Wild als Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) der Wertachkliniken fortgeführt. Und er bekommt zwei neue Kollegen in der Wertachpraxis: Dr. Christian Eder und Dr. Ivan Pantelić. Die beiden Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie arbeiten seit einigen Jahren als Oberärzte in der Unfall- und orthopädischen Chirurgie der Wertachkliniken. „Wir sind also bereits ein eingespieltes Team und stehen nun auch in der Wertachpraxis gemeinsam für eine kompetente, ambulante orthopädisch-unfallchirurgische Betreuung“, sagt Dr. Wild, der bereits seit zehn Jahren zusätzlich als Oberarzt in den Wertachkliniken tätig ist.

Kurze Wege durch Zusammenarbeit

Dr. Pantelić hat sich auf Wirbelsäulenerkrankungen spezialisiert und erweitert in diesem Bereich das Spektrum der Wertachpraxis. „Gleichzeitig sind wir weiterhin eng vernetzt mit der Unfall- und orthopädischen Chirurgie der Wertachkliniken. Wir können unsere Patienten also, falls erforderlich, selbst operieren und gleichzeitig in der Wertachpraxis die Nachsorge für alle frisch operierten Patienten übernehmen“, sagt er. Der neue Leiter der Wertachpraxis, Dr. Wild, und sein Kollege Dr. Eder besitzen laut Pressemitteilung jeweils die Zusatzbezeichnung „Spezielle Unfallchirurgie”. Und Dr. Pantelić und Dr. Wild haben beide die Zusatzbezeichnung „Spezielle orthopädische Chirurgie”.