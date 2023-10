Neue Verkehrsführung in der Wertachstraße sorgt weiter für Diskussionen

Bei der jüngsten Bobinger Bürgerversammlung kam die Neuregelung erneut zur Sprache. Warum das Thema Windkraft in Burgwalden im Fokus steht.

Nach einem tödlichen Radunfall ist der Gehweg in Richtung Krankenhaus nicht mehr für Radfahrende freigegeben. In Zukunft muss auf der Straße gefahren werden. Das sorgt für Unverständnis. Hauptsächlich, weil sich die Menschen auf der durch parkende Fahrzeuge verengten Straße nicht sicher fühlen. Dazu kommt der Lieferverkehr für eine benachbarte Biogasanlage. Viele große Traktorgespanne seien dort unterwegs, heiß es bei der Versammlung. Die Busse des AVV und die Rettungswagen vom nahen Krankenhaus machten die Situation noch gefährlicher. Dagegen sei der rund vier Meter breite Gehweg gut zu befahren.

Es wird nach Lösungen für Radfahrende in der Wertachstraße gesucht

Der Bobinger Polizeichef Reinhard Weiß erläuterte, dass aus Sicht der Polizei das Risiko auf der Straße geringer sei. Denn gerade das "Geisterradeln", also das Befahren eines Weges in der falschen Richtung, berge viele Gefahren. Deshalb habe man sich entschlossen, das in Zukunft nicht mehr zuzulassen. Die geforderte Lösung, den breiten Gehweg wieder so wie früher zu teilen, sei laut neuer Straßenverkehrsordnung innerorts nicht mehr möglich.

Um weitere Unfälle zu vermeiden, habe man sich als Sofortmaßnahme für die jetzt geltende Regelung entschieden. Bürgermeister Klaus Förster erklärte, dass es nicht unbedingt bei der momentanen Lösung bleiben müsse. Die Bobinger Verwaltung sei gerade dabei, verschiedene Lösungsansätze für den gefährlichen Bereich an der Einmündung der Lechallee zu erarbeiten. In der kommenden Sitzung des Bauausschusses soll darüber beraten werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wie geht es weiter mit den Windrädern in Bobingen?

Ein weiteres Thema in der Bürgerversammlung war das Thema Windkraft. Einige Burgwaldener sind besorgt, dass der Bereich über Gebühr mit Windanlagen belastet werden könnte. Kurz vor der Bürgerversammlung war bekannt geworden, dass ein privater Waldbesitzer eine Vorabplanung zum Bau von Windkraftanlagen in Auftrag gegeben hat. Parallel dazu führt die Stadt Bobingen gerade das Verfahren zum Aufstellen eines Flächennutzungsplans durch, um die Flächen, auf denen der Bau von Windkraftanlagen möglich sein soll, festzulegen.

Rainhard Schöler vom Bauamt der Stadt erklärte das Verfahren. Er führte aus, dass der Flächennutzungsplan dazu diene, die möglichen Flächen für Windkraftanlagen durch die Stadt festzulegen. Um bindende Wirkung zu erlangen, müsse das Verfahren am 31. Januar abgeschlossen sein. Ansonsten käme, laut den Vorgaben des "Wind-an-Land-Gesetzes", die Priorisierung von Windanlagen in Waldgebieten zum Tragen. Dann wäre der Bau von Windanlagen grundsätzlich, wenn keine anderen Einschränkungen gelten, im gesamten Bobinger Waldgebiet möglich. Es bräuchte dann nur einen Investor und einen Waldbesitzer, der sein Grundstück zur Verfügung stelle. Um dies zu verhindern, versuche die Stadt Bobingen im Moment, diesen Bebauungsplan aufzustellen. Innerhalb dieses Verfahrens sei es der Stadt auch möglich, großzügigere Mindestentfernungen von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung festzulegen. Andernfalls würde auch hier die gesetzliche Regelung greifen. Dann wäre ein Mindestabstand möglich, der der Höhe der Anlage entspricht.

Lesen Sie dazu auch

Die Stadt Bobingen plant, diesen Abstand auf 750 Meter, eventuell sogar 1000 Meter, festzulegen. Die Varianten bei den Abstandsregelungen entstünden letztlich auch daraus, dass die Stadt, um den Flächennutzungsplan bindend zu machen, einen bestimmten Prozentsatz der Bobinger Fläche für die Nutzung ausweisen müsse. Ansonsten erlange der Plan keine bindende Wirksamkeit. Zusätzlich betonte Bürgermeister Förster, dass für das fragliche Gelände um Burgwalden eine Höhenbeschränkung gelte. "Dort können aufgrund der Nähe zum Nato-Flugplatz Lechfeld nur Anlagen mit einer Höhe von nicht mehr als 200 Metern errichtet werden. Moderne Anlagen sind aber weitaus höher." Deshalb sei es aus seiner Sicht fraglich, ob bei den Windverhältnissen rund um Bobingen ein Windrad dort überhaupt wirtschaftlich sinnvoll sei.

Radunfälle nehmen zu

Zu Beginn der Versammlung hatten der Bürgermeister der Stadt Bobingen, Klaus Förster, Stadtkämmerer Stefan Thiele und Stadtbaumeister Rainer Thierbach aus ihren Resorts berichtet. Der Bobinger Polizeichef, Reinhard Weiß, sprach über die Entwicklung bei den Straftaten. Dabei zeigte er sich zufrieden, dass die Zahlen im Vergleich zu 2019 gesunken seien. Das gelte allerdings nicht für die Zahl der Fahrradunfälle im Stadtgebiet. Die würden weiterhin steigen. Wobei ein nicht unerheblicher Anteil dieser Unfälle aber durch eigenes Verschulden, ohne die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer, entstehen würde.