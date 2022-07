Bobingen

Wertstoffinsel an der Schwabenstraße: Bleibt der Bobinger Schandfleck?

Plus An der Wertstoffinsel in der Bobinger Schwabenstraße wird immer wieder wild Müll abgelagert. Die Stadt will das Problem endgültig loswerden.

Von Maximilian Czysz, Elmar Knöchel

Kein schöner Anblick ist die Wertstoffinsel in der Schwabenstraße in Bobingen: Dort werden nicht nur Altglas und Dosen in die Container eingeworfen, sondern von Zeit zu Zeit auch Sperr- und Hausmüll oder Altkleider abgestellt. Die Stadt Bobingen will den Schandfleck loswerden.

