Bobingen

vor 49 Min.

Angehende Landwirte messen sich in einem Wettkampf mit der Motorsäge

In einigen der forstwirtschaftlichen Disziplinen werden sogar Weltmeisterschaften ausgetragen. Jüngst fand der Regionalentscheid in Bobingen statt.

Plus Beim forstwirtschaftlichen Wettbewerb lassen angehende Landwirte die Holzspäne fliegen. Diese Disziplinen sind zum weltweiten Sport geworden.

Von Paula Binz

Das Heulen der Motorsägen ist bereits vom Parkplatz des Bauhofs in Bobingen zu hören. Der Geruch von frisch geschnittenem Holz liegt in der Luft. Der praktische Teil des forstwirtschaftlichen Wettbewerbs ist bereits in vollem Gange. Nach einer schriftlichen Prüfung geht es für die angehenden Landwirte ans präzise Sägen, sichere Fällen und richtige Pflanzen.

