Wichtiger Sieg für Bobingen

Im dritten Heimspiel nacheinander gelingt dem TSV Bobingen endlich wieder ein Sieg. Das 2:1 gegen starke Pfaffenhofener war hart erkämpft.

Unmittelbar nach dem Anpfiff im Bobinger Siegmundpark zeigte sich, dass sich der TSV Bobingen für dieses Spiel einiges vorgenommen hatte. Nach nur wenigen Spielsekunden lief nach einem weiten Pass Angreifer Maximilian Krist alleine auf den Pfaffenhofener Keeper Maximilian Bleisteiner zu. Er schaffte es allerdings nicht, den Ball unter Kontrolle zu bringen und die erste Chance verpuffte. War es in den letzten Spielen immer das Manko, dass die Bobinger Offensive zu wenig Torgefahr ausgestrahlt hatte, zeigte sich das Team an diesem Samstag wesentlich entschlossener im Angriff. Es wurde beherzter in die Spitze gespielt und immer wieder der Torabschluss auch außerhalb des Strafraums gesucht. Spielerisch konnte die Truppe von Sebastian Jeschek und Christopher Detke zwar nicht ihr bestes Spiel zeigen, machte das aber mit Einsatzwillen mehr als wett. Es sah phasenweise so aus, als ob eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen würde.

Zwar traf Maximilian Krist (blaues Trikot) in dieser Szene frei vor dem Torwart mit seinem schwächeren rechten Fuß nur den Pfosten, doch Leon Göttinger verwandelte den Absatuber. Foto: Elmar Knöchel

Kalte Dusche für Bobingen

Umso kälter fiel dann die anschließende Dusche aus. Nach einem Missverständnis in der Bobinger Abwehr fiel dem Pfaffenhofener Zakaria Semache der Ball direkt vor die Füße und er hatte keine Mühe, die Gäste in Führung zu bringen (13.). Wieder einmal Fußball verkehrt in Bobingen. Doch nach einigen Schrecksekunden fingen sich die Spieler um Kapitän Hüseyin Tomakin wieder und griffen noch hartnäckiger an als zuvor. Ein erstes Aufatmen ging durch die Reihen, als Abwehrmann Sandro Burghard mit einem Kopfball aus rund zwölf Metern Torentfernung der verdiente Ausgleich gelang (23.). Das war dem Aufsteiger aus Bobingen allerdings nicht genug. Es wurde weiter nach vorne gespielt. Der wieder einmal sehr auffällige Elias Ruf brachte einen Konter über die linke Abwehrseite in den Strafraum der Gäste und passte mustergültig auf den in der Mitte mitgelaufenen Maximilian Krist. Der machte fast alles richtig, außer dass er mit seinem schwächeren rechten Fuß nur den Pfosten traf. Zum Glück hatte Leon Göttinger den Braten gerochen und staubte den Abpraller zur 2:1-Führung ab (28.). Danach gab es zwar noch einige Chancen, vor allem für den TSV Bobingen, zwingendes war aber nicht mehr dabei. So ging es für die Gastgeber mit dem ungewohnten Gefühl einer Führung im Rücken in die Pause.

Es war ein Kampf mit harten Bandagen in Bobingen. Rudelbildung inklusive. Hier steht Berkay Akgün im Brennpunkt (blaues Trikot). Foto: Elmar Knöchel

In der zweiten Halbzeit agierte Bobingen defensiver

Danach zeigte sich, dass das Trainerteam mittlerweile einiges dazugelernt hat. Die Führung sollte keinesfalls mehr aus der Hand gegeben werden. Bobingen zog sich etwas weiter zurück und spielte defensiver. Das öffnete den durchaus gut spielenden Oberbayern natürlich mehr Räume, um selbst offensiver zu agieren. Mit Fortdauer des Matches konnten das Bobinger Mittelfeld und die Angriffsreihe immer weniger für Entlastung sorgen. Gleichzeitig verteidigten auch die Angreifer mit großer Kampfkraft. Letztlich gelang es der Abwehr um Manuel Britsch und Sandro Burghard, den Gegner weit genug vom eigenen Tor fernzuhalten. Torgelegenheiten gab es für Pfaffenhofen, trotz Feldüberlegenheit, keine mehr. Aber auch beim Gastgeber gab es, außer zwei Konterchancen, keine Aktionen nach vorne mehr. Als der gute Schiedsrichter Nicolas Dolderer die Pfeife zum Schlusspfiff an die Lippen hob, machte sich die Bobinger Erleichterung durch lauten Jubel Luft. Der TSV Bobingen kann also doch noch gewinnen. Mit mehr Biss und Zug zum Tor sollte in den Spielen bis zur Winterpause noch einiges möglich sein.

Leon Göttinger (blaues Trikot) erzielte den Siegtreffer für den TSV Bobingen. Foto: Elmar Knöchel

TSV Bobingen Laurin Sommer (Tor), Leon Göttinger (Christopher Detke 81.), Sandro Burghard, Elias Ruf (Luis Müller 90+1.), Nicolai Petereit, Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist, Manuel Britsch, Berkay Akgün (Cemal Mutlu 90.), Hüseyin Tomakin (Michael Zedelmeier 74.)

FSV Pfaffenhofen Maximilian Bleisteiner (Tor), Stefan Wagner (Simon Heigl 48.), Maximilian Siebald, Maximilian Völke (Fabian Wagner 83.), Maurice Untersänger, Sebastian Waas, Patrick Nirschl (Manuel Riebold 60.), Paolo Cipolla, Tobias Killer (Julian Hippacher 37.), Zakaria Semache, Dominik Binder

Tore 0:1 Zakaria Semache (13.), 1:1 Sandro Burghard (23.), 2:1 Leon Göttinger (28.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Nicolas Dolderer