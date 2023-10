Wie Bobingen vom Straßendorf zur Industriestadt wurde

In einem Vortrag berichtet der frühere Bezirksheimatpfleger Hans Frei am 5. Oktober, warum Bobingen in vergangenen Jahrzehnten so stark gewachsen ist.

Wie hat sich Bobingen in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Darauf geht Prof. Dr. Hans Frei bei einem Vortrag des Heimatvereins d'Hochsträßler am Donnerstag, 5. Oktober, ein. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Zithergruppe. Beginn ist um 19 Uhr in der Mittleren Mühle in Bobingen.

Vor 150 Jahren begann der wirtschaftliche Aufstieg Bobingens mit der Eröffnung der Bleicherei Max Fischer Bobingen. Wie in der Bobinger Stadtchronik nachzulesen ist, wollte Fischer offenbar zuerst in Augsburg eine Bleicherei aufbauen. Doch das Vorhaben scheiterte. Er kam auf Bobingen und kaufte 1872 außerhalb des Dorfes für rund 28.000 Mark ein Gelände von 37 Tagwerk, also rund 130.000 Quadratmeter. Er hatte Wiesen und Wasser zum Bleichen und konnte seine Abwässer in die Singold leiten. Er ließ die Singold auch auf einer Länge von rund 400 Metern kanalisieren.

11 Bilder Die Bobinger Textilindustrie: Bilder einer wechselvollen Geschichte Foto: Privat

Welche Rolle das Wasser für Bobingen spielte, wird Hans Frei in seinem Vortrag genauso untersuchen wie der Bedeutung der topographischen Lage und der Anschluss an die Eisenbahn. "Die Eisenbahn war ein wichtiges Element. In dieser Zeit breitete sich die Industrialisierung aus. Warenbeförderung und Rohstofflieferungen waren auf der Schiene einfacher möglich", sagt Frei. Er weiß auch, dass die Bahn früher umstritten war. "Ärztegutachten waren oft negativ und stuften die Bahnfahrt als schädlich ein. Aber die größere Zahl der Menschen hat das nicht geniert. Sie haben die Möglichkeiten genutzt, die ihnen die Bahn eröffnete. Für viele Orte brachte die Bahn auch eine architektonische Entwicklung. Der Bobinger Bahnhof, der noch heute in seinen Grundzügen aus dem Jahr 1858 gut erkennbar ist, wurde vom Musterkatalog der königlich-bayerischen Staatsarchitekten Friedrich von Gärtner und Bürklein geprägt. Vor einigen Jahren, als ich noch im Amt war, habe ich dafür plädiert, dass der Bahnhof auf die Denkmalliste gesetzt wird."

