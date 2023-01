Wie geht es mit dem Aquamarin in Bobingen weiter?

Plus Die Pläne für einen Bad-Neubau des Bobinger Aquamarin liegen derzeit auf Eis. Im kommenden Jahr dürfte das Bad wieder ein Thema sein.

Während des zurückliegenden Kommunalwahlkampfes waren sich die Bobinger Parteien weitgehend einig, dass in Bobingen ein neues Bad gebaut werden sollte. Nach dem Wahlkampf waren sich die Parteien wiederum weitgehend einig, dass ein Neubau des Aquamarins - mit Blick auf die angespannte Finanzlage der Stadt - derzeit nicht zu stemmen sei. Allerdings hat sich bisher gezeigt, dass der Zustand des Bobinger Frei- und Hallenbades nicht so schlecht ist, wie er im Verlauf des Wahlkampfes oftmals dargestellt worden war. Das Defizit, das durch das Bad erwirtschaftet wird, bleibt aber.